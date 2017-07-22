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Bodrum'da hayat normale dönmeye başladı

Ege Denizinde meydana gelen depremin ardından Bodrum'da hayat normale dönmeye başladı. Tekne ve araç enkazları kaldırıldı, sahiller temizlendi. Tatilciler Bodrum sahillerine akın etti.

Bodrum'da hayat normale dönmeye başladı
Enkazlar kaldırıldı, temizlik çalışmaları tamamlandı. Bodrum'da hayat normele döndü.

6.6 büyüklüğündeki depremin etkisi kısa sürdü. Yerli ve yabancı turistler tatiline kaldığı yerden devam etti. 

Turistler özellikle Halikarnas İskelesi, Kale Caddesi, Barlar Sokağı, Gümbet Mahallesi'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler deniz kenarında oturmayı tercih ederken, bazıları caddelerdeki dükkanlardan alışveriş yaptı.

Hayatın normale döndüğü kentte esnafın yüzü yeniden güldü. Turizmciler, tatilcilere çağrıda bulundu.

Tsunaminin yaşandığı Gümbet sahilinde de temizlik çalışmaları tamamlandı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi’nden uzmanlar da bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor

Uluslararası Tsunami Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, ekibiyle birlikte yaptığı incelemeleri Ulusal Kanal'a anlattı.

Uzmanlar, tatilcileri rahatlatıcı bir açıklama yaptı.

Enkazlar kaldırıldı, temizlik çalışmaları tamamlandı, hayat normale döndü… Turizmciler, tatilcilere çağrıda bulundu.

Haber: Erdem Özdemir
Kamera: Onur Altınkaynak
ulusal.com.tr
 
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