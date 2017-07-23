Ege Denizi'nde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem sırasında teknesiyle açıkta olan balıkçı Feyzi Gülüşhan, denize sürüklenen teknelerden birinde mahsur kalan kişiyi canı pahasına kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçılık yapan 53 yaşındaki Feyzi Gülüşhan, geçen perşembeyi cumaya bağlayan gece teknesiyle rızkını aramak için açıldığı denizde 6,5'lik depremle sarsıldı.

Sarsıntıdan kısa süre önce büyük bir balığın teknesine çarptığını ifade eden Gülüşhan, denize sürüklenen teknelerden birinde mahsur kalan ve "kurtarın beni" diye yardım bekleyen bir kişiyi de kurtardığı anları, AA muhabirine anlattı.

Alev sıçraması gibi patlamaların olduğunu belirten Gülüşhan, yerin altından gelen sarsıntıyla teknenin bir anda havaya savrulduğunu, cep telefonuyla kimseye ulaşamayınca ne olduğunu öğrenmek için teknesini iskeleye doğru sürdüğünü dile getirdi.

Yola kadar çıkan suyun, tekneleri önüne katarak açığa sürüklediğini, teknelerin olduğu yerde topluca döndüğünü kaydeden Gülüşhan, şunları söyledi:

"Birinin 'Kurtarın beni' diye bağırdığını duydum. Girdap nedeniyle yanına yaklaşamadım. Birkaç denemeden sonra yanına yaklaştığım kişiyi tekneme alabildim. Bir süre sonra teknemin motoruna makara dolandı. Kancayı suya atıp kurtardığım kişiyle sudan çıkabildik. Borçlarımı ödeyeceğim 700 lirayı cüzdanımla düşürdüm. Teknemde büyük hasar var. Ama para kazanılır, insan hayatı geri gelmez. Dünyalar benim olsa ne yapayım?"

"Geri dönmeseydim vicdan azabından ölürdüm" diyen Gülüşhan, şöyle devam etti:

"Borcum olsa da şu an dünyanın en zengin insanıyım. Yardım isteyen kişiyi kurtarmamış olsaydım ne parayı düşürecektim ne de teknem hasar görecekti. Çünkü parayı alacak, tekneyi de karaya yanaştırmadan yüzerek kıyıya çıkacaktım. Kıyıya yanaştığım için teknemi yoğun dalgalar savurdu."



"Ne olur, beni kurtar"

Gülüşhan'ın korkunç dalgaları hiçe sayıp canı pahasına kurtardığı Hakan Kılıç (49), ölümle kalım arasında bir gece yaşadığını söyledi.

Teknedeyken deprem olunca ne yapacağını bilemediğini aktaran Kılıç, "Feyzi kaptana 'Ne olur beni kurtar' dedim. Yanıma bir türlü yanaşamıyordu. 'Feyzi kaptan yeter artık lütfen kurtar' dedim. Canını tehlikeye sokup beni kurtardı. O olmasaydı belki de şu an burada olmayacaktım. Feyzi kaptan kendisine yakışanını yaptı. Burada herkes tarafından sevilen, sayılan birisidir. Kızına yapacağı düğün öncesi maddi anlamda zor duruma düşse de onun gönlü zengin. Onun kızı benim kızım sayılır." diye konuştu.