Boğazlardaki trafik düzeniyle ile ilgili değişiklik yapıldı. Uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimleri karşılanmak üzere izin alarak 168 saat kalabilecek.

Türk Boğazları'ndan uğraksız geçiş yapan gemilere yeni bir düzenleme getirildi. Gemiler zorunlu gereksinimleri karşılanmak üzere, Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla 168 saat kalabilecekler. Daha önce bu süre 48 saat olarak belirlenmişti.



Gemiler demirleme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın durabilecek.



Bu süre içinde gemilerde ölüm, hastalık, gemi adamı değişimi, izin veya acenta teması, yakıt, kumanya ikmali, arıza onarımı ve benzeri zorunluluk hallerine ilişkin faaliyetler icra edilebilecek. Demirleme yerlerinde, belirtilen sürede fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan gemiler, gösterilen yerlere demirleyip serbest pratika almak zorunda olacak.



Denizcilik Müsteşarlığı, gerekli gördüğü hallerde 168 saatlik bu süreyi kısaltabilecek.



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