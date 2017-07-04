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Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Kozlu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe sahilinde serinlemek amacıyla denize giren Ertuğrul Danışmaz (23) ve amcasının oğlu Arif Danışmaz (18), sudan çıkamayınca çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların çabaları sonuç vermeyince olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin can simidi attıkları şahıslar, daha sonra uzatılan iple kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar kurtarma çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #kurtarıldı #Deniz #boğulma tehlikesi
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