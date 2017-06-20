Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Bölgeye ambulanslar sevk edildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde polis otomobiliyle sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.

Bölgeye ambulanslar sevk edildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayacık köyü mevkisinde zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada ticari araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 polis yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.​


Kaynak: AA
Etiketler; #lice #trafik kazası #polis aracı #diyarbakır
banner863
Önceki Haber
İzmit Körfezi sarardı
Sonraki Haber
Londra'da bir cami saldırısının faili belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.