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Bolu'da örtü yangını

Karadan ve havadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Bolu'da örtü yangını

Bolu'da ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını, kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekke Işıklar Köyü Kum Ocağı mevkisinde ormanlık alandaki çalılar, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

Yangını fark eden vatandaşlar, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, örtü yangını şeklinde devam eden yangına, arazözlerle müdahale etti. Kısa sürede yangının büyümesi üzerine, Bursa'dan yangın söndürme helikopteri istendi.
Bölgeye gelen helikopter, Yeniçağa Gölü’nden aldığı suyla yangını söndürmeye çalışıyor.
Kısmen kontrol altına alınan yangının 5 dönümlük alanda devam ettiği ve ağaçlara herhangi bir zarar vermediği belirtildi.


Kaynak: AA
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