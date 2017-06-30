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Bolu'da otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Bolu'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Bolu'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. 



Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Turan Gözel idaresindeki 34 VJ 8164 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Doğan T'nin kullandığı yolcu otobüsü, Yumrukaya mevkisinde çarpıştı.



Kazada, bariyerlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsüyle yanındaki Ceyda, Şehriye, Serpil ve Beyda Gözel yaralandı.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #bolu
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