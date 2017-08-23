Bolu'da 3 katlı evin 1'inci katındaki dairenin mutfağında patlayan buzdolabı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Bolu'da bir apartman dairesinde patlayan buzdolabı nedeniyle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan sitede ikamet eden Davut Karagüllüoğlu'nun evindeki buzdolabı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.







Patlama nedeniyle yangın çıkan dairede bulunan Karagüllüoğlu ailesi, evden çıkarak itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



Patlamanın etkisiyle panik yaşayanlar, sağlık ekipleri ve vatandaşlarca sakinleştirilmeye çalışıldı.



Olayda yaralanan olmazken, yangının çıktığı dairede hasar meydana geldi.