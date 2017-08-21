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Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 21 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsüyle kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 21 yaralı

Anadolu Otoyolu Cankurtan mevkisinde yolcu otobüsüyle kamyonun karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu-Ankara il sınırından Ankara yönüne seyreden Candan Kalata yönetimindeki 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsü, önünde giden Ercan Karataş idaresindeki 50 DN 193 plakalı kamyona çarptı.



Kazada, otobüs yolcularından Onur Canyılmaz olay yerinde hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste sıkışan sürücü Kalata, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılırken, yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #bolu #trafik kazası
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