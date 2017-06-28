Yeniçağa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, Tahir Altındağ idaresindeki 14 ER 269 plakalı traktör, Kındıra köyü yakınlarında orman içerisinde devrildi.



Traktörde bulunan Akif Babayiğit (14), devrilen aracın altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda araç altından çıkarılan Babayiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Babayiğit'in cesedi, incelemelerin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Sürücü gözaltına alındı.



