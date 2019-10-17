Bolu'da Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar, Mehmetçik'i selamladı

Dev Türk bayrakları ile sloganlarla yürüdüler. Bolu'da yaşayan vatandaşlar mehmetçik için yürüdü.

Bolu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yürüyüşe AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi katıldı.

Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık hep birlikte dua etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Türk ordusu için selam istedi.

Erzincan'da 700 araçlık bir konvoy kent meydanında Türk bayrakları ile tur attı.

Coşkulu kutlama Erzican Büyükşehir Belediyesi'nin önünde son buldu.

ulusal.com.tr