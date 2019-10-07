Borçka'da dere taştı
Kış kapıda... Türkiye'nin dört bir yanından gelen yağış haberlerine Artvin'de eklendi. Sağanak nedeniyle Borçka'da dere taştı. Evlerinde mahsur kalan 3 vatandaş AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
YURT 07.10.2019, 15:05
Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yeniyol Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı.
Sağanak sonrası, Mehmet Kasımoğlu adlı vatandaşa ait evin bahçesini su bastı. Evde mahsur kalan ve paniğe kapılan aile durumu hemen jandarmaya bildirdi.
Seferber olan AFAD ve AKUT ekipleri engelli kızı olan aileyi kısa sürede kurtardı.
Borça Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen aile yakınlarının evine yerleştirildi.
ulusal.com.tr
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