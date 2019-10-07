Borçka'da dere taştı

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Yeniyol Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı.



Sağanak sonrası, Mehmet Kasımoğlu adlı vatandaşa ait evin bahçesini su bastı. Evde mahsur kalan ve paniğe kapılan aile durumu hemen jandarmaya bildirdi.



Seferber olan AFAD ve AKUT ekipleri engelli kızı olan aileyi kısa sürede kurtardı.



Borça Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen aile yakınlarının evine yerleştirildi.



ulusal.com.tr