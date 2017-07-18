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Botla kurtarıldılar

İstanbul'da en fazla yağışı Silivri aldı. Yolları basarken oluşan sel nedeniyle Gümüşyaka'da çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Botla kurtarıldılar

Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından botlarla ve iş makineleriyle kurtarılıyor. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da tahliye çalışmalarını yerinde takip ediyor. Silivri'nin Çanta ve Değirmenköy bölgelerinde de su baskınlarının yaşandığını belirten Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar Gümüşyaka'da 200'ü aşkın evi suların bastığını söyledi. 

Öte yandan D-100 Karayolu da sular altında kaldı. Polis, D-100'ün Edirne istikametini Gümüşyaka'da mevkiinden trafiğe kapattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #silivri
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