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Boyacı şair

Erzurum Adliyesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Ömer Tan, ayakkabı boyatmaya gelenleri sandığının üstünde duran kendi yazdığı kitapla karşılıyor. Ortaokuldan beri şiirler yazan Tan, hem ayakkabı boyuyor hem de yeni şiirler yazıyor. Boyacı şair Ömer Tan, "Önemli olan Türk dilini zenginleştirmek ve okuyucuları şiire sevk etmek" diyor.

Boyacı şair

Erzurumlu Ömer Tan, daha ortaokul yıllarında şiir yazmaya başladı. Seyyar satıcılık yaptığı yıllarda 100 gram fıstık alana fotokopi ile çoğalttığı şiirlerini dağıtmaya başladı.

Bir akademisyenin tavsiyesi ile yazdığı şiirleri 2011 yılında "Mürekkep" isimli kitapta topladı. 

Kitabı bir öğrencinin yüksek lisans tezine konu oldu. Tan, Uluslararası Dadaş Film Festivali'nde halk jüriliği de yaptı. 

Daha sonra ekonomik sorunlar nedeniyle Erzurum Adliyesi'nde ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. 

50 yaşındaki Ömer Tan, bir elinde kalem bir elinde boya fırçası ile hem ayakkabı boyuyor hem de yeni şiirler yazıyor. 

Ayakkabı sandığının yanında üçüncü baskısı çıkan kitabını da bulunduruyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Erzurum Adliyesi
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