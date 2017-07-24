Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Alman şirketleri iddialarına yanıt verdi: "Herhangi bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamaktadır. İşin aslı şudur FETÖ ile iltisak ve irtibatı nedeniyle 140 Türk şirketiyle ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle bu şirketler hakkında İnterpol vasıtasıyla bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu şirketler arasında Almanya’da olanlar da vardır. Almanya ile yürütülen süreçte bir iletişim sorunu olduğu tespit edilmiştir. Burada yaşanan problemler de bu mekanizmadan kaynaklanmıştır."

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye'nin Almanya'ya gönderdiği iddia edilen ve Alman şirketlerin bulunduğu liste resmi olarak geri çekildiğini açıkladı.



Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardındankonuyla ilgili soruya yanıt verdi.



Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:



"Türkiye’de yabancı yatırımcılar ve yabancı sermaye için son derece güvenli bir yatırım ortamı vardır. Ancak son günlerde Almanya dışişleri ve ekonomi bakanlarının gündeme getirdiği konular üzerinden Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetleri tartışma konusu haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bizzat açıklama yaptılar. Herhangi bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamaktadır. Buna rağmen tartışmalar bitmedi.



'İLETİŞİM HATASI TESPİT EDİLDİ'



İşin aslı şudur FETÖ ile iltisak ve irtibatı nedeniyle 140 Türk şirketiyle ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle bu şirketler hakkında İnterpol vasıtasıyla bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu şirketler arasında Almanya’da olanlar da vardır. Almanya ile yürütülen süreçte bir iletişim sorunu olduğu tespit edilmiştir. Burada yaşanan problemler de bu mekanizmadan kaynaklanmıştır. Bu iletişim hatası tespit edilmiş ve bu hata nedeniyle Almanya’dan istenen bilgi talebinden sarfı nazar edilmiştir. Bu bilgi talep hafta sonu geri çekilmiştir. Bu bilgi talebi de Almaya şirketleri ile ilgili değildir. Türk şirketleri ile ilgili yürüyen bir soruşturma kapsamında İnterpol üzerinde yürütülen rutin bir soruşturmadan ibarettir."



ADİL ÖKSÜZ ALMANYA'DA MI?



Bozdağ'a 15 Temmuz darbe girişiminin önemli ismi Adil Öksüz'an Almanya'da bulunduğuna dair iddiada soruldu. Bozdağ bu soruya "Adil Öksüz'ün Türkiye içerisinde değişik yerlerde görüldüğüne dair zaman zaman ihbarlar yapılıyor. Aynı şekilde Almanya'da ya da başka ülkelerde görüldüğüne dair de ihbarlar geliyor. Daha önce Gürcistan'da bir ihbar vardı. Her ihbarı bu konuda titizlikle devletimizin ilgili organları değerlendiriyor ve araştırmalar titizlikle yürütülüyor, henüz doğruluğu teyit edilmiş değil" yanıtını verdi.