ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, yol kenarında kamyonetinin brandasını bağlamaya çalışan 40 yaşındaki Vedat Erol, otomobilinin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık Sapanca Mevkii'nde meydana geldi. Ayvacık İlçesi'nden Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'ne giden Vedat Erol, brandası açılan meyve yüklü kamyonetiyle yol kenarında durarak, iplerini bağlamaya başladı. Bu sırada İzmir'den Çanakkale yönüne giden M.A yönetimindeki 34 RT 1859 plakalı otomobil, Erol'a çarptı. Erol, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Erol'un cesedi, kaza yerinden 50 metre uzağına savruldu. Otomobil sürücüsü M.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Erol'un cesedi ise Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.