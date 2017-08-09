ADANA'nın merkez Yüreğir Belediyesi'nin Deneysel Mutfağı'nda sürdürülen 2 aylık çalışmalar sonucu karpuz pekmezi üretildi. Başkan Çelikcan düzenlediği basın toplantısıyla Adana Karpuzu Pekmezi'nin tanıtımını yaptı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ak Partili Mahmut Çelikcan, 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi'nde pekmezin tanıtımını yaptı. Belediyenin deneysel mutfağında değişik lezzetleri ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Mahmut Çelikcan, tarlada kalan karpuzdan pekmez üretmeyi başardıklarını söyledi.



Karpuz pekmezinin, bilimsel inceleme ve analiz yapılması için Çukurova Üniversitesi ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne gönderildiğini belirten Başkan Çelikcan, 'Süper Pekmez' adını verdikleri ürünün yapılan tahlillerde yüksek mineral ve besin değeri barındırdığının ortaya çıktığını kaydetti. Çelikcan, pekmezin uzmanlardan tam not alındığını belirterek şunları söyledi:



"Süper pekmezin kalp ve damar dostu olarak bilinen demir, fosfor ve magnezyum minerallerini yüksek oranda barındırdığı, kansere karşı koruyucu olarak bilinen likopen maddesinin, sindirimi kolaylaştıran besinsel lif ile A ve C vitaminlerin diğer pekmezlere göre on kat fazla olduğu belirtildi. Karpuz pekmezi bundan sonra soframızda yeni bir tat ve ürün olarak yerini almaya başlayacak."



PATENT BAŞVURUSU



Belediye olarak patent başvurusunda da bulunduklarını da anlatan Yüreğir Belediye Başkanı Çelikcan, "Amacımız hem bu lezzeti yöremize kazandırmak hem de ekonomik anlamda tarlada kalan karpuzun değerlendirilmesidir. Patentini alırken Adana'nın tanıtılması açısından da 'Adana Karpuzu Pekmezi' dedik. Adana kebabından sonra Adana karpuzu pekmezi ile de Türkiye'nin gündeminde olacağız" dedi.



Başkan Çelikcan, bu yaz karpuzun para etmediğini ve yüzde 10'luk bölümünün tarlada kaldığını belirterek, "Üreticimiz zarar etti. Biz bunları ekonomiye kazandırabilirsek yaklaşık 250 milyon liralık kazancı ülkemize kazandırmış olacağız. Pekmezi üretecek tesisler kurulursa ekonomiye katkı sağladığımız gibi istihdama da katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.



NASIL YAPILDI



'Adana Karpuzu Pekmezi'nin yapımıyla ilgili bilgi verildi. Buna göre karpuzun suyu posasından ayrılıp sıkıldıktan sonra süzülüyor. Temiz ve berrak hale gelen karpuz suyu tencerelere alınıp 8 ila 10 saat arasında kaynatılıyor. Kaynadıkça kıvam alan karpuz suyu pekmez oluyor.