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Bu kez Dolmabahçe

İSTANBUL'da dün etkili olan sağanak yağış ve sonrası Dolmabahçe'de kara ile deniz birleşti. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Bu kez Dolmabahçe

İSTANBUL'da dün etkili olan sağanak yağış ve sonrası Dolmabahçe'de kara ile deniz birleşti. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yağmur #sel #dolmabahçe
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