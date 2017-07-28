İSTANBUL'da dün etkili olan sağanak yağış ve sonrası Dolmabahçe'de kara ile deniz birleşti. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

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İSTANBUL'da dün etkili olan sağanak yağış ve sonrası Dolmabahçe'de kara ile deniz birleşti. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

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