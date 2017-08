Bursa'da, daha önce kanser hastası 3 çocuklu bir anneye yardım sağlamak için "Topuklu kramponlar sahaya iniyor" projesi çerçevesinde maç organize eden bir grup kadın, bu kez engelliler için sahaya çıkacak.

Bursa'da daha önce kanser hastası 3 çocuklu bir anneye yardım için "Topuklu kramponlar sahaya iniyor" projesi çerçevesinde düzenlenen maçta karşı karşıya gelen gazeteci, avukat, mühendis, emlakçı kadınlar, bu kez engelliler yararına sahaya çıkacak.



Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve ilçe sakinlerinin de izlediği antrenmana, her iki takımın oyuncuları bölgeye özgü şalvarlarla çıktı.







Kadınlar, 5 Ağustos cumartesi akşamı yapılacak karşılaşma öncesinde çift kale maç yaptı.



Maç sırasında her iki takım oyuncularının sahadaki mücadelesi izleyicilerden alkış aldı.



Projeyi hazırlayan iş kadını Semra Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Topuklu kramponlar" grubu olarak sosyal sorumluluk projesi için yeniden bir araya geldiklerini belirtti.



Daha önce kanser hastası bir anneye yardım için gerçekleştirdikleri projeyi bu kez Orhaneli ilçesindeki engelliler için uygulayacaklarını anlatan Teke, "Orhaneli'de Belediye Başkanımız ile engelliler için atölye kurma çabamız var. İnşallah herkesten destek bekliyoruz. Onların yanında olmaya çalışacağız. Destek verenlere şimdiden çok teşekkür ediyoruz." dedi.







Hedef marangoz ve seracılık atölyesi kurmak



Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ise ilçedeki engellilere yönelik düzenledikleri bir projenin önceki gün sona erdiğini aktardı.



Proje bitiminde engellilerin çok üzüldüğünü ve projenin devamının sağlamasını istediklerini ifade eden Tatlıoğlu, şunları söyledi:



"Hepsi bana gelerek 'Burada kendimizi bulduk, güzel arkadaşlıklar oluşturduk.' dediler. Ben de konuyu Semra ve Sibel Hanım'a açtım. Onlar 'Topuklu kramponlar olarak biz destek verelim.' dediler. Buraya engelli vatandaşlarımız için 2 küçük atölye kurmak için harekete geçtik. Bursalı kadınlarımız ile Orhanelili kadınlarımız maçta karşılaşacak. Her takım oyuncuları da buraya özgü kıyafetlerle sahada mücadele verecek. Elde edilecek gelirle de bir marangoz bir de seracılık atölyesi açmayı planlıyoruz.''



Sahada eğlenirken topluma da katkı yapmaya çalıştıklarını dile getiren gazeteci Hayriye Turgut, "Çevremize bir katkısı olacağı için futbolu severek oynuyoruz. Umarım proje hedefine ulaşır ve Orhaneli'ye engelliler adına atölye kurulur." dedi.