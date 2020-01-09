Bu lise diğerlerine hiç benzemiyor.

Tüm okul haftanın bir günü iletişim kurabilmek için ingilizce konuşmak zorunda.

496 öğrencisi bulunan Ağrı Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenciler teneffüslerde bile İngilizce konuşuyor.

Okul koridorlarında oluşturulan İngilizce Sokağı'nda bir araya gelen gençler birbirleri ile pratik yapma şansı buluyor.

Uzun süre önce başlatılan uygulama kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Öğrenciler ise İngilizceye ana dilleri gibi hakim.

Kantin alışverişlerinde dahi İngilizce iletişim kurmaya özen gösteriliyor. Uygulamayı sürdüren öğretmenler durumdan gayet memnun.

Haftanın bir gününü öğretmenleriyle İngilizce ders işleyen öğrenciler derslerinde de gayet başarılı.

ulusal.com.tr