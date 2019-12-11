Buca Metrosu için ilk anlaşma

İzmir’de Üçyol ile Buca’yı birbirine bağlayacak 13,3 kilometrelik metro projesi için ilk imzalar atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 80 milyon avro tutarında finansman yetkilendirme sözleşmesi imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu’nun yapımı için ilk adımın atıldığını söyledi.

11 istasyondan oluşacak olan Buca Metrosu’nun toplam maliyeti 1 Milyar 70 Milyon Avro.

80 milyon avroluk kredi, 4 yıl anapara geri ödemesiz toplam 12 yıla uzanan vade yapısına sahip.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin geri kalan finansmanı için uluslararası kalkınma bankaları ve finansman kuruluşlarıyla görüşmelere devam ediyor. Metro için ilk kazmanın 2020 yılında vurulması planlanıyor.

HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA

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