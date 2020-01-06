Bucalılar hava kirliliğine karşı eylem yaptı

Soğuk hava, sert rüzgâr ve yağmura rağmen "temiz bir nefes almak için" eylem yaptılar.

İzmir Buca’nın Barış, Menderes ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde yaşayan yurttaşlar, kentin göbeğinde bulunan Buca Kapalı Cezaevi’nden kara duman yükselmesini istemiyorlar.

Bucalı vatandaşlar Buca Belediyesi önünde toplandı. Dertlerini hem sözlü anlattılar, hem de ellerinde “Zehir solumak istemiyoruz”, “kömür değil doğal gaz” yazılı pankartlarla yetkililere mesaj verdiler.

Buca Kent Konseyi Başkanı Avukat Mürüvet Balcılar, gelen şikâyetler üzerine cezaevi savcısı ve müdür ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

73 bin 924 metrekare olan Buca Kapalı Cezaevi Menderes Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Mahalle Muhtarı Çiğdem Çetinsöz bölgede, KOAH ve astım gibi hastalıkların görüldüğünü söyledi.

Adalet Bakanlığı’na dilekçe yazan yurttaşlar cezaevinde kullanılan yakıtın doğalgaza çevrilmesi istiyor.

İmza kampanyası başlatan Bucalılar temiz bir hava için yetkilileri göreve çağırdı.



HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

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