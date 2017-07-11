Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, zamanla Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



BURSA, 34

Az bulutlu ve açık



EDİRNE, 37

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL, 31

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ, 34

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR, 35

Az bulutlu ve açık



İZMİR, 37

Az bulutlu ve açık



MANİSA, 38

Az bulutlu ve açık



MUĞLA, 38

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 36

Az bulutlu ve açık



ANTALYA, 38

Az bulutlu ve açık



HATAY, 35

Az bulutlu ve açık



ISPARTA, 35

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 34

Az bulutlu ve açık



ÇANKIRI, 34

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR, 33

Az bulutlu ve açık



SİVAS, 30

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BARTIN, 30

Az bulutlu ve açık



BOLU, 30

Az bulutlu ve açık



DÜZCE, 32

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK, 27

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA, 32

Az bulutlu ve açık



ARTVİN, 25

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu



SAMSUN, 27

Az bulutlu ve açık



TRABZON, 26

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ, 36

Az bulutlu ve açık



ERZURUM, 29

Parçalı ve az bulutlu



KARS, 29

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu



ŞIRNAK, 36

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BATMAN, 40

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR, 40

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP, 39

Az bulutlu ve açık



SİİRT, 38

Az bulutlu ve açık