Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, zamanla Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA, 34
Az bulutlu ve açık
EDİRNE, 37
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 31
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ, 34
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 35
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 37
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 38
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 38
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 38
Az bulutlu ve açık
HATAY, 35
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 35
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 34
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 34
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 33
Az bulutlu ve açık
SİVAS, 30
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 30
Az bulutlu ve açık
BOLU, 30
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 32
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 27
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 32
Az bulutlu ve açık
ARTVİN, 25
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
SAMSUN, 27
Az bulutlu ve açık
TRABZON, 26
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 36
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 29
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 29
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
ŞIRNAK, 36
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN, 40
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 39
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 38
Az bulutlu ve açık
Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, zamanla Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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