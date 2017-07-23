Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 34
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 32
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ, 33
Az bulutlu ve açık
SAKARYA, 30
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 34
Az bulutlu ve açık
AYDIN, 39
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 35
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 37
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla batısının iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 33
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY, 33
Parçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ, 38
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 32
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI, 34
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR, 32
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA, 34
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 29
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE, 29
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP, 28
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 26
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 31
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE, 28
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN, 28
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON, 26
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ARDAHAN, 26
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ, 38
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 28
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 29
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 41
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık
KİLİS, 38
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 39
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yağışla birlikte kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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