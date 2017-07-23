Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yağışla birlikte kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA, 34

Az bulutlu ve açık



İSTANBUL, 32

Az bulutlu ve açık



KIRKLARELİ, 33

Az bulutlu ve açık



SAKARYA, 30

Az bulutlu ve açık



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR, 34

Az bulutlu ve açık



AYDIN, 39

Az bulutlu ve açık



İZMİR, 35

Az bulutlu ve açık



MANİSA, 37

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla batısının iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA, 36

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA, 33

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu



HATAY, 33

Parçalı ve az bulutlu



KAHRAMANMARAŞ, 38

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA, 32

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



ÇANKIRI, 34

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR, 32

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



KONYA, 34

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU, 29

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



DÜZCE, 29

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



SİNOP, 28

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK, 26

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA, 31

Parçalı bulutlu



GÜMÜŞHANE, 28

Parçalı, yer yer çok bulutlu



SAMSUN, 28

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON, 26

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



ARDAHAN, 26

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ELAZIĞ, 38

Az bulutlu ve açık



ERZURUM, 28

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS, 29

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR, 41

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP, 38

Az bulutlu ve açık



KİLİS, 38

Az bulutlu ve açık



SİİRT, 39

Az bulutlu ve açık