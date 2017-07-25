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Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz 2017

Meteoroloji beklenen hava durumu tahmini raporunu açıkladı. Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, bugünden itibaren sıcaklıklar birden artacak, çarşamba günü sıcaklıklar rekor kıracak. Cuma günü ise sıcak havalar yerini sağanak yağışlara bırakacak.

Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz 2017

Hava sıcaklığının İç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 38°C
Az bulutlu

ISTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu

KIRKLARELI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 37°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AYDIN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KAHRAMANMARAŞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
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