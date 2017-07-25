Hava sıcaklığının İç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 38°C
Az bulutlu
ISTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu
KIRKLARELI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 37°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AYDIN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KAHRAMANMARAŞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji beklenen hava durumu tahmini raporunu açıkladı. Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, bugünden itibaren sıcaklıklar birden artacak, çarşamba günü sıcaklıklar rekor kıracak. Cuma günü ise sıcak havalar yerini sağanak yağışlara bırakacak.
Hava sıcaklığının İç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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