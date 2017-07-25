Meteoroloji beklenen hava durumu tahmini raporunu açıkladı. Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, bugünden itibaren sıcaklıklar birden artacak, çarşamba günü sıcaklıklar rekor kıracak. Cuma günü ise sıcak havalar yerini sağanak yağışlara bırakacak.

Hava sıcaklığının İç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya'nın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 38°C

Az bulutlu



ISTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu



KIRKLARELI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



SAKARYA °C, 37°C

Az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



AYDIN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



IZMIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



MANISA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



KAHRAMANMARAŞ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



CANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu



SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu



ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu



GÜMÜŞHANE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ARDAHAN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ELAZIĞ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



KİLİS °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



SIIRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık