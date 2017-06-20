Yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece artak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Aksaray, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ardahan ve Erzurum çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece artak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu, Sinop, Samsun çevreleri ile öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile öğle saatlerinde doğusu ve İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EDİRNE °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



ISTANBUL °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TEKİRDAĞ °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ve öğle saatlerinde iç kesimleri ile akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



AYDIN °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



IZMIR °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



MUĞLA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu



HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu



MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuzey ve doğu kesimleri ile öğle saatlerinde Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARAMAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren bölge geneli ile akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde Sinop çevreleri ile öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BAYBURT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



GÜMÜŞHANE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatler ile öğle saatlerinde batı kesimleri, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AĞRI °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu



ELAZIĞ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IĞDIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu



GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu