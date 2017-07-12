Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu



ISTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



IZMIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



MANISA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



CANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BARTIN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ARTVİN °C, 26°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



KARS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



ŞIRNAK °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BATMAN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



DIYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



SIIRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık