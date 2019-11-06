Bülent Ecevit mezarı başında anıldı

Türk siyasetinin "Karaoğlan"ı lakaplı eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13’üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok sayıda siyasetçi katıldı.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay tarafından Ecevit'in mezarına çelenk konuldu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ecevit'in emperyalizme karşı olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili ise Ecevit'in sanatçı ve devlet adamı yönüne vurgu yaptı.

Törene katılanlar, Ecevit'e dua etti, mezarını karanfillerle donattı.

ulusal.com.tr