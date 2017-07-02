Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Bulgaristan uyruklu Petkov, kaldığı otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Bulgaristan uyruklu turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelde tatil yapan Bulgaristan uyruklu Plamen Tsanev Petkov (59), eşi tarafından yerde hareketsiz bulundu.



Petkov'un eşinin durumu otel yetkililerine bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibi çağrıldı. Sağlık görevlileri, Petkov'un hayatını kaybettiğini tespit etti.



Polis ekipleri, Bulgar turistin kaldığı otel odasında inceleme yaptı. Petkov'un cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.