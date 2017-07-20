TSK: Gri listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi
TSK: Gri listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi
Ve kritik liste hazır! Aralarında o isim de var
Ve kritik liste hazır! Aralarında o isim de var
Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki
Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki
Necmettin öğretmeni şehit eden teröristler öldürüldü
Necmettin öğretmeni şehit eden teröristler öldürüldü

Burdur Bucak'ta kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Bucak İlçesi yakınlarında, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 8 aylık hamile Buket Topbaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Topbaş'ın 14 yaşındaki ikiz çocukları ise kazada ağır yaralandı.

Burdur Bucak'ta kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, Bucak- Antalya karayolunun Bucak'a bağlı Boğazköy yakınlarında bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bülent Topbaş yönetimindeki 07 AEB 14 plakalı otomobille, Abdullah Alçınkaya'nın kullandığı 32 EZ 100 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada sürücü Bülent Topbaş ile aynı araçtaki eşi 8 aylık hamile Buket Topbaş ile diğer aracın sürücüsü Abdullah Alçınkaya ve onun yanındaki Abdurrahman Ermez olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Topbaş çiftinin 14 yaşındaki ikiz çocukları ise kazada ağır yaralandı.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ikizler Deniz ve Umut Topbaş, önce Bucak Devlet Hastanesi'ne, oradan da Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
 
Karnındaki bebeğiyle can veren Buket Topbaş'ın cesedi Bucak Devlet Hastanesi morguna konulurken, diğerlerininki ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #burdur #bucak #Bülent Topbaş
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Otobüs beklerken kitap okuyup kahve içiyorlar
Sonraki Haber
2028 yılına kadar ehliyetini el konuldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.