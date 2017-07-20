Burdur'un Bucak İlçesi yakınlarında, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 8 aylık hamile Buket Topbaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Topbaş'ın 14 yaşındaki ikiz çocukları ise kazada ağır yaralandı.

Kaza, Bucak- Antalya karayolunun Bucak'a bağlı Boğazköy yakınlarında bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bülent Topbaş yönetimindeki 07 AEB 14 plakalı otomobille, Abdullah Alçınkaya'nın kullandığı 32 EZ 100 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada sürücü Bülent Topbaş ile aynı araçtaki eşi 8 aylık hamile Buket Topbaş ile diğer aracın sürücüsü Abdullah Alçınkaya ve onun yanındaki Abdurrahman Ermez olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Topbaş çiftinin 14 yaşındaki ikiz çocukları ise kazada ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ikizler Deniz ve Umut Topbaş, önce Bucak Devlet Hastanesi'ne, oradan da Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Karnındaki bebeğiyle can veren Buket Topbaş'ın cesedi Bucak Devlet Hastanesi morguna konulurken, diğerlerininki ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.