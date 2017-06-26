Burdur'da sırtından vurulan 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Burdur'da bir kişi av tüfeği ile sırtından vurularak hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yazıköy'de yaşayan ve çalışmak için tarlaya giden T.G'den (22) haber alamayan yakınları tarlaya gitti.



Sırtından av tüfeği ile vurulmuş olarak bulunan T.G, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



T.G, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

