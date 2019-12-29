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Burdur'da ev yangını

Burdur'da bir evde çıkan yangında karbonmonoksit gazından zehirlenen Muzaffer (55), Sevim (50) ile Esma Kar (89) hafif yaralandı.

YURT 29.12.2019, 09:38
Burdur'da ev yangını

Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'nde Muzaffer Kar'a ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince gazdan etkilendiği tespit edilen aynı aileden Muzaffer (55), Sevim (50) ile Esma Kar (89), Burdur Devler Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başka bir evin çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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