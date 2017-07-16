Burdur'un Yeşilova ilçesinde karavanla otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde karavanla otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.







Denizli yönüne giden Nihat Tıkıroğlu idaresindeki 10 LG 230 plakalı karavan, Güney köyü yakınlarında karşı yönden gelen Osman Ulaş'ın kullandığı 34 RT 9873 plakalı otomobille çarpıştı.







Kazada yaralanan sürücüler ile karavandaki Berrin Bayer Tıkıroğlu, Yiğit, Şerife, Selim ve Akın Bayer ile otomobildeki Hakan Ersoy ve Kamil Tarak, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli ve Burdur'daki hastanelere kaldırıldı.



