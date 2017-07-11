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Burdur’da kadınlar yönetimi devraldı

Burdur’da kadınlar yönetimi devraldı. Karamanlı İlçesi Bademli köyündeki süt kooperatifinde yönetim artık kadınlarda. Olağan genel kurul sonucunda başkan dahil tüm kurullar kadınlardan oluştu. Kooperatif üyeleri durumdan oldukça memnun hatta tüm kooperatiflere de önerdiler.

Burdur’da kadınlar yönetimi devraldı

Yaptılar da… Ellerinin hamuruyla, ‘bu işte biz de varız’ dediler, yönetimi devraldılar. Burdurlu kadınlar süt kooperatifinde yetki sahibi oldular.

Karamanlı İlçesine bağlı Bademli köyünde süt kooperatifinde olağan genel kurul yapıldı. Başkanlık dahil tüm kurullar kadın üyelerden oluştu.

33 üyesi bulunan kooperatifin yönetimi için aslında kadınlar pek ümitli değildi. Kendilerine itiraz edileceği görüşündeydiler.

Tek listeyle gidilen genel kurulda 46 yaşındaki 2 çocuk annesi Rukiye Erkan kooperatif Başkanlığı’na seçildi. Yönetim Kurulu da kadınlardan oluştu.

Kooperatifi bir an olsun boş bırakmıyor, kadınlar. Her işi birlikte yapıyorlar ve bunda da kararlılar.

Kooperatifte her şey yolunda. Yaratılan bu örneğin yayılması isteği de arttı. Bunu en çok da erkek üyeler dile getiriyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #burdur
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