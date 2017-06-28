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Burdur’da tarlalar mora boyandı

Burdur’da tarlalar mora boyandı, Burdur gölü ise derin bir nefes aldı. Burdur bugünlerde misler gibi kokuyor... Nedeni şehirde giderek artan lavanta üretimi. Kentin ekonomisine katkı sağlayan Lavanta, kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü'ne de derman olmaya başladı.

Burdur’da tarlalar mora boyandı

Burdur’da tarlalar mora boyandı, Burdur gölü de derin bir nefes aldı. Aromatik bitki değince ilk akla gelen lavanta, Burdur’da artık geçim kaynağı.

Lisinia Doğa Merkezince hazırlanan "Yaşamak için Burdur Gölü'nü ve Toprağı Lavanta ile Yaşat Projesi" kapsamında lavanta bahçeleri oluşturuldu.

Proje sayesinde yıllık 2 milyonun üzerinde su tasarrufu yapılıyor. Bu da kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü'ne derman oluyor. 

Lavanta üretimi ciddi rakamlara da ulaştı. Öyle ki ana vatanı sayılan ülkelere lavanta yağı ihraç edecek duruma gelindi.

Mora boyanan bahçelere turlar düzenleniyor. Gelen yerli yabancı turistler, güzel anları da işte böyle fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor. 

Merkez Sorumlusu Öztürk Sarıca’ya göre lavantanın yaygınlaşmasıyla kırsal turizm giderek gelişecek.  



ulusal.com.tr

Etiketler; #burdur
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