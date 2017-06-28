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Burdur'daki cinayet

Tarlada av tüfeğiyle öldürülmüş bulunan gencin gözaltına alınan babası tutuklandı

Burdur'daki cinayet

 Burdur'da av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürülen kişinin babası tutuklandı.

Merkeze bağlı Yazıköy köyünde yaşayan ve çalışmak için tarlaya giden 22 yaşındaki Tahsin G'nin öldürülmesiyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Olay yerindeki incelemenin ardından ölen gencin babası M.G. ile dedesi T.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. T.G. ise serbest bırakıldı.

Burdur'da 26 Haziran'da Tahsin G, çalışmaya gittiği tarlada yakınlarınca av tüfeğiyle öldürülmüş bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Tahsin G, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Etiketler; #tutuklama #cinayet #burdur #Yazıköy
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