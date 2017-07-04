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Bursa'da ahududuyu destekleme alımları

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarım AŞ, düşük fiyattan yakınan ahududu üreticisini desteklemek için kilosu 5 liradan alımlara başladı

Bursa'da ahududuyu destekleme alımları

 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ahududu (frambuaz) üretiminin yaklaşık yüzde 95'ini sağlayan ancak düşük fiyattan yakınan Bursalı üreticileri desteklemek için kilosu 5 liradan alımlara başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kestel'in kırsal Alaçam Mahallesi'nde gerçekleştirilen destekleme alımlarına katılarak dalından ahududu topladı.
Altepe, burada yaptığı açıklamada, Kestel ve köylerinde üretilen meyvelerin soğuk hava depolarında şoklanarak uygun zamanda piyasaya sunulacağını belirtti.
Ahududunun Bursa ile özdeşleşen bir ürün olduğunu ve Türkiye'deki üretimin yüzde 90'ından fazlasının buradan sağlandığını belirten Altepe, şunları kaydetti:
"Nitelikli üretimin yapılamaması nedeniyle bir türlü hak ettiği değeri bulamayan ahududu Büyükşehir Belediyesinin müdahil olmasıyla birlikte bundan sonra üreticisine kazandıracak. Belirlenen hedefler doğrultusunda geçen yıl Kestelli 314 üreticiye verimi yüksek fideler dağıttık ve atılan bu adımın sonuçlarını ilerleyen günlerde almayı umuyoruz. Şimdilik var olan bahçelerden sağlanan meyvelerin alımını yapıyoruz. İlerleyen günlerde inşallah çok daha nitelikli ürünlerin hasadını yapacağız. Kestel'deki ahududu alımlarının kilogram fiyatı 5 liradan yapılıyor. Bursa'da üreticinin desteklenmesi ve üretilen ürünlerin pazarlanması konusunda belediyenin tarım şirketini devreye soktuk. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz destekleme alımlarıyla köylümüze moral veriyoruz. Bu ürünler soğuk hava depolarında şoklanacak ve ilerleyen günlerde pazara sunulacak. Hedefimiz ürünlerimizin değerini bulması, üreticimizin kazanması, moralinin artması."


Kaynak: AA
Etiketler; #ahududu #bursa #bursa büyükşehir belediyesi
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