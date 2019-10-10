Bursa'da Arapça ve İngilizce tabelalar hakkında işlem yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğünce, Darmstad Caddesi'ndeki Arapça ve İngilizce tabelaların Türkçeye çevrilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Darmstad Caddesi'ndeki işletmelerde artan Arapça ve İngilizce tabelaların Türkçeleştirilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir çalışma başlattı. Mevzuat ve yetkili merci kararları doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumun sağlanması konusundaki çalışmalar kapsamında yapılan denetimlerde 202 adet tabela hakkında işlem yapıldı.

Arapça ve İngilizce yazıların olduğu işletmelere giderek tabelaların en kısa sürede değiştirilmesi için ekiplerin tebligatta bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değişimin gerçekleştirilmediği durumlarda da cezai işlem uyguladı. Çalışmalar kapsamında 159 tabela tamamıyla mevzuata uygun hale getirildi. Cezai işlem uygulanan, patent başvurusu yapılan ve uygunluk aşamasında olan diğer 43 iş yeri ile ilgili süreç devam ediyor. Arapça ve İngilizce yazıların yoğunlukta olduğu işletmelerin başında Suriye mutfağına özgü yemekler yapan restoranlar, telefoncular, oto kiralama firmaları, market ve giyim sektöründeki iş yerleri geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, sadece Çarşamba bölgesiyle sınırlı kalmayıp, kentin fiziksel mekan kalitesinin ve estetik görüntünün arttırılması için ana arterler üzerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."