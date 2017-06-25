Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 asker, taburcu edildi.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığında yedikleri akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 10 asker, 112 acil servis ekiplerince Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine getirildi.



Bulantı ve kusma şikayeti olan askerlere gerekli müdahalede bulunuldu.



İlçedeki bir lokantadan temin edilen ve askerlerin akşam yemeğinde yedikleri "kıymalı yumurta, mantar çorbası, bulgur pilavı ve yoğurt"tan gerekli tetkikler için örnekler alındığı öğrenildi.



"Adli ve idari tahkikat başlatıldı"

Bursa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığında 24 Haziran'da akşam yemeğinden etkilenen 10 erbaş ve erin, mide bulantısı şikayetiyle Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.



Buradaki ilk müdahalenin ardından önce 3 askerin, sonrasında da diğer 7 askerin ileri tetkik için Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Personel, acil serviste ayakta tedavi edilmelerini müteakip 02.30'da taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Bursa İl Jandarma Komutanlığınca da idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.