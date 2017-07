BURSA'nın Merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mevkisi'nde kimyasal madde üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın çevre semtlerden görüldü. İtfaiye ekipleri 8 araç ile alevlere müdahale etti. Yetkililer şu ana kadar her hangi bir can kaybı veya yaralanma olayının kendilerine iletilmediğini söyledi. Çevredeki evlere de sıçrama riski bulunan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

BURSA'nın Merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mevkisi'nde kimyasal madde üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın çevre semtlerden görüldü. İtfaiye ekipleri 8 araç ile alevlere müdahale etti. Yetkililer şu ana kadar her hangi bir can kaybı veya yaralanma olayının kendilerine iletilmediğini söyledi. Çevredeki evlere de sıçrama riski bulunan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



'EVLERİ BOŞALTIN' UYARISI



Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mevkii'ndeki Aydın Boya İmalathanesi'nde, saat 16.40'da başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bina içersinde çok miktarda boya ve kimyasal maddenin bulunması çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu boya imalathanesindeki yangının yakında bulunan konutlara sıçramasından endişe ediliyor. Yetkililer bu konuda konutları boşaltmaları için aileleri uyardı. 11 itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkililer, çevre ilçelerdeki belediyeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki araçların da alevelere müdahale ettiğini açıkladı.



Yetkililer herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayının kendilerine iletilmediğini sözlerine ekledi.