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Bursa'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürü Yıldız tarafından yönetilen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Bursa'da helikopter destekli bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 60 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi, Çevik Kuvvet Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki 16 mahallede bulunan 50 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis helikopterinin de desteklediği operasyonda özel hareket ekipleri belirlenen evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi.
Özel eğitimli narkotik köpeklerle arama yapan ekipler, aralarında uyuşturucu ticareti yapan ve kullanıcıların da bulunduğu 60 kişiyi gözaltına aldı, farklı miktarlarda uyuşturucuya el koydu.
Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonu yerinde yönetti.
Operasyon sonrası açıklamalarda bulunan Yıldız, Bursa'da huzur ve güvenin sağlanması için emniyet teşkilatının 24 saat vatandaşın hizmetinde olduğunu bildirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #operasyon #bursa
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