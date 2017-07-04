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Bursa'da inşaat temel kazısında toprak kayması

Dörder katlı iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Bursa'da inşaat temel kazısında toprak kayması

 Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, sağanak yağış yüzünden temel kazı alanı suyla dolan ve toprak kayması meydana gelen inşaatın yakınındaki dörder katlı iki bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından Duaçınar Mahallesi 5. Pınar Sokak'taki bir inşaatın temel kazı alanı suyla doldu.

Bu sırada meydana gelen toprak kaymalarının, kazı alanının çevresindeki binaları da tehdit etmesi üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, polis ve zabıta ekipleri inşaatın yakınındaki dörder katlı iki binayı tedbir amacıyla boşalttı. Söz konusu binalar ve inşaat alanının çevresi güvenlik şeridiyle çevrildi.
Toprak kaymasının tehdit ettiği binalardan birinin sahibi Zekeriya Vatansever, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaat çalışanlarını daha önce çeşitli sebeplerle uyardıklarını ifade etti.

İstinat duvarı yapmaları gerektiğini inşaat sahiplerine söylediklerini belirten Vatansever, şunları kaydetti:
"(Hemen yapacağız) dediler ama üzerinden 6 gün geçti. Boşaltılacak olan yeri boşalttılar. Sabah hiçbir şey yoktu. Akşam zemine beton döküldü. Yağmur suyu kanalizasyonu patlatınca yağmurla birlikte gelen su oraya doldu. Şu anda tehlike yok ama olacak. Zemin tamamen toprak. Bu ıslandıkça çöker. Kenarlardan yavaş yavaş çökme var."


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #inşaat #temel kazısı
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