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Bursa'da IŞİD operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

YURT 29.10.2019, 10:37 29.10.2019, 11:14
Bursa'da IŞİD operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bazı kişilerin, terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde arama yapan polis, 12'si Suriye uyruklu 26 zanlıyı yakaladı.

Suriye uyrukluların sınır dışı işlemleri için Bursa Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Diğer 14 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
#deaş #ışid #bursa
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