Bursa'da, yasaklanan maddeler içeren 28 bin 637 adet cinsel güç artırıcı ürün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, kentte cinsel gücü artırıcı ürünlerin satışının yapıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen emniyet güçleri, merkez Osmangazi ilçesinde 4 iş yeri, 2 depo ve bir araca operasyon düzenledi. Polis ekipleri, yaptığı aramalarda 28 bin 637 cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Operasyonda, yasaklanan maddeler içeren 28 bin 637 adet cinsel güç artırıcı ürüne el konuldu
Bursa'da, yasaklanan maddeler içeren 28 bin 637 adet cinsel güç artırıcı ürün ele geçirildi.
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