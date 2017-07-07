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Bursa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nilay Kaya yönetimindeki 16 PR 078 plakalı otomobil, İznik-Adapazarı karayolunun 30. kilometresinde, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Elif Azra (18) ve Muhammed Bulut (13) ile Mustafa Tuğra (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #bursa
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