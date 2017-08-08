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Bursa'da rahatsızlığı bulunanlar ve hamilelere sıcak izni

Bursa'daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelliler ve şeker, kalp-damar, beyin-damar, psikolojik, kronik solunum sistemi, karaciğer, böbrek hastalıkları olanların yarın idari sayılacakları kaydedildi

Bursa'da rahatsızlığı bulunanlar ve hamilelere sıcak izni

Bursa Valiliği, hava sıcaklığının aşırı yükselmesi nedeniyle rahatsızlığı bulunan ve hamile olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele 1 gün idari izin verildiğini açıkladı. 
 
Bursa Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporlarına göre, kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ve yarın yükselmeye devam edeceği belirtildi. Açıklamada, aşırı sıcak nedeniyle Bursa´daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelliler ve  şeker, kalp-damar, beyin-damar, psikolojik, kronik solunum sistemi, karaciğer, böbrek hastalıkları olanların yarın idari sayılacakları kaydedildi.
 

Etiketler; #bursa
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