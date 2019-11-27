Bursa'da terör operasyonu: 9 gözaltı
Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda, Suriye'de terör örgütleri PKK/KCK, PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 2 şüpheli ile sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 zanlı gözaltına alındı.
YURT 27.11.2019, 09:49 27.11.2019, 09:54
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, 2 şüphelinin daha önce Suriye'de terör örgütleri PKK/KCK, PYD/YPG bünyesinde faaliyette bulunduklarını tespit etti.
Sosyal medya üzerinden 7 kişinin de PKK/KCK propagandası yaptığını belirleyen ekipler, merkez Osmangazi ve Yıldırım ile İnegöl ve Yenişehir ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 9 şüpheliyi yakalayan ekipler, söz konusu adreslerde yaptıkları aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirdi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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