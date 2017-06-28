İki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bursa-Orhaneli karayolunun 18. kilometresinde Orhaneli istikametine giden henüz sürücüleri belirlenemeyen 16 V 9902 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 10 V 0405 plakalı otomobil çarpıştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İki araçta sıkışan 10 yaralı itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.