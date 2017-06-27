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Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale-Bursa karayolunda otomobilin devrilmesi sonucu anne ve bebeği yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 5 aylık bebeği öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Kurt'un (29) kullandığı 34 SD 3662 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa karayolunun geçtiği Karasu Mahallesi'nde devrildi.

Kazada, Hümeyra Kurt (26) olay yeri, 5 aylık oğlu Yusuf Kurt kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Kurt ile Ayşe Ulusoy (52) aynı hastanede tedavi altına alındı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Karacabey #bursa
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