Çanakkale-Bursa karayolunda otomobilin devrilmesi sonucu anne ve bebeği yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 5 aylık bebeği öldü, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Serkan Kurt'un (29) kullandığı 34 SD 3662 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa karayolunun geçtiği Karasu Mahallesi'nde devrildi.



Kazada, Hümeyra Kurt (26) olay yeri, 5 aylık oğlu Yusuf Kurt kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



Yaralanan sürücü Kurt ile Ayşe Ulusoy (52) aynı hastanede tedavi altına alındı.

