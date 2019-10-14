Bursa'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Terörün finans kaynaklarına darbe vuruldu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yaklaşık bin polisin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen bazı adreslere şafak vakti baskınlar yapıldı. Operasyona Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Operasyon drone ile havadan takip edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bir adrese yapılan baskında gitarın içinden metamfetamin çıktı.

ulusal.com.tr