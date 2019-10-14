banner1198

banner1199

banner1197

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Güvenlik güçleri terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmak için de büyük mücadele veriyor. Bursa'da terörün en büyük finans kaynaklarından olan uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Zehir tacirleri gözaltına alındı

YURT 14.10.2019, 13:05
Bursa'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Terörün finans kaynaklarına darbe vuruldu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yaklaşık bin polisin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen bazı adreslere şafak vakti baskınlar yapıldı. Operasyona Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Operasyon drone ile havadan takip edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bir adrese yapılan baskında gitarın içinden metamfetamin çıktı.

ulusal.com.tr

#bursa
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P